Progetto scienza - Newton Edu (pt.6) Animali: Le forme della socialità

Newton è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura.

In questa puntata del ciclo dedicato alla zoologia, Davide Coero Borga e il Professor Biagio D’Aniello, zoologo dell’Università Federico II di Napoli, ci conducono nel mondo della socialità animale, quella dei lupi per esempio, che da sempre si muovono, cacciano e si difendono in gruppo, o quella dei cetacei, che anche se apparentemente solitari riescono a comunicare informazioni e pericoli a grandissime distanze.

Donato Grasso, zoologo dell’Università di Parma spiega come funziona un formicaio, con lo svolgimento di compiti diversi a seconda della posizione nella struttura sociale, con ruoli che cambiano col tempo e con l’età. Francesca Cagnacci, zoologa della Fondazione Edmund Mach di Trento, utilizzando sensori applicati ad alcuni caprioli, descrive come gli individui si spostino a seconda dei pericoli e del cibo a disposizione, in modo anche da poterne prevedere il comportamento ed evitare l’abbandono delle zone abitate.

In onda il 30 ottobre 2020 alle ore 21.00 su Rai Scuola

