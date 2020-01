Programmiamo un Futuro Sostenibile

Negli ultimi decenni si è fatta sempre più intensa a livello mondiale la riflessione sulla sostenibilità dello sviluppo. Abbiamo preso coscienza della limitatezza complessiva delle risorse a nostra disposizione sul pianeta e della necessità di coniugare le legittime aspirazioni di crescita di ogni comunità con quelle di non pregiudicare il futuro di tutti. Essere in un sistema chiuso e limitato richiede attenzione a temi quali quelli del riciclo e del riuso, ovvero maturare la coscienza dell’essere in una situazione di circolarità e di scambio a tutti i livelli: ambientali, economico e sociale.

L'iniziativa Programmiamo un Futuro Sostenibile, prevede la partecipazione di tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie italiane di secondo grado, statali e paritarie, del territorio nazionale ed estero. Ogni singola classe, coordinata da un docente di riferimento per la partecipazione della classe all'iniziativa, potrà partecipare con un solo elaborato.

Le aree tematiche nell’ambito delle quali esprimere la riflessione sono:

sostenibilità ambientale,

sostenibilità sociale,

sostenibilità economica.

La scadenza per l'invio degli elaborati è fissata al 31 marzo 2020.

L'esito dell'iniziativa sarà annunciato nel corso di una cerimonia che si terrà a Roma nel mese di maggio 2020.

Per info https://programmailfuturo.it/progetto/futuro-sostenibile-2020

