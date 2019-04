Pulcinella Award a Cartoon on the bay. Premiato il cinema d`animazione fantasy

Un ospite prestigioso aprirà la XXIII edizione della rassegna Cartoon on the Bay, l’11 aprile a Torino: il disegnatore americano Bill Plympton, uno dei più importanti artisti d’animazione del panorama cinematografico indipendente (una nomination all’ Oscar nel 1988 con il film “Your Face”), sarà in prima fila per ricevere il Pulcinella Award alla carriera. Mentre un secondo Pulcinella alla carriera andrà all’ animatore, regista e illustratore Michel Ocelot, che nel 1998 incantò adulti e ragazzini con il suo primo lungometraggio “Kiriku e la strega Karabà”. Cartoons festeggia l’artista francese ripercorrendone la carriera attraverso la visione di alcuni suoi film e presentando al pubblico l’ultimo nato: “Dilili a Parigi”, in collaborazione con Movies Inspired.

Promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, il Festival internazionale dell’animazione tv e cross mediale Cartoon on the Bay - Pulcinella Awards 2019, dedicato quest’anno al “fantastico nell’animazione”, decreterà, per bocca della sua giuria, i vincitori degli altri “Pulcinella 2019”, scelti dopo un’accurata selezione tra oltre cinquecento produzioni internazionali di opere fantasy provenienti da tutto il mondo.

Paese ospite di questa edizione gli Stati Uniti, patria di Topolino, stella di prima grandezza dei cartoon, arrivato al suo novantesimo compleanno. Al topo più famoso del mondo sarà dedicata la mostra “Omaggio a Topolino – La storia dei una pop star”, realizzata in collaborazione con la Walt Disney Italia. Con l’occasione, il direttore Luca Milano presenterà al pubblico il ricco palinsesto offerto dal canale Rai Ragazzi.

Tra le anteprime proposte, oltre al nuovo film di Ocelot, il cartone animato francese “A Spasso con Willy”, regia di Eric Tosti, distribuito da Notorious Pictures.

Nel corso del festival verranno consegnati anche i premi Migrarti Cartoon Award ed il premio alla memoria di Giuseppe Laganà, arrivato alla sua quarta edizione.

Per la sezione videogiochi, Pulcinella Career Award a “Syberia”, la trilogia dell’artista belga Benoît Sokal. La statunitense Marvel Animation riceverà invece il premio di studio dell’anno, mentre il concorso Pitch Me! è espressamente dedicato ai giovani e pensato per scovare nuovi talenti. Programma ricco anche per le scuole presenti con oltre 1300 studenti di Torino e provincia che verranno coinvolti nelle matinée organizzate al Cinema Ambrosio: un’occasione per incontrare gli artisti presenti alla kermesse: da Maurizio Manzieri a Stefano Vietti e Luca Enoch, i creatori di “Dragonero”, la serie a fumetti firmata Sergio Bonelli Editore. Ian Aranill, il protagonista di Dragonero, che compie dodici anni, si racconterà attraverso una mostra che illustra il progetto crossmediale che lo coinvolge e che vede la collaborazione delle edizioni Bonelli con la Rai.

