Quarta edizione Premio Strega Ragazze e Ragazzi

Istituito nel 2016 e giunto alla quarta edizione, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi viene assegnato a libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati in Italia, anche in traduzione, tra il 1° luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso. Il riconoscimento è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti Benevento – organizzatori del Premio Strega – con il Centro per il libro e la lettura (Cepell), istituto autonomo del MiBAC nato nel 2007 con il compito di divulgare in Italia la cultura del libro e della lettura, e con BolognaFiere-Bologna Children’s Book Fair, il maggior evento fieristico di settore a livello internazionale.

Nato con lo scopo di andare alle radici della passione per la lettura promuovendone l’alto valore formativo e culturale, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi coinvolge nell’assegnazione del riconoscimento circa mille studenti fra i 6 e i 15 anni di età, provenienti da 100 scuole e biblioteche in Italia e all’estero, invitandoli a rivelarci con il loro voto quali sono le storie, i personaggi, gli autori più amati. Due le categorie di concorso: una destinata a lettrici e lettori dai 6 ai 10 anni (+6) e una per le lettrici e i lettori dagli 11 ai 15 anni (+11). I giovanissimi giurati riceveranno in lettura le due cinquine finaliste selezionate dal Comitato scientifico del premio tra i 69 titoli proposti quest’anno dagli editori, dopo una prima selezione di 12 titoli per ciascuna categoria.

Il Comitato scientifico, coordinato dal presidente della Fondazione Bellonci Giovanni Solimine, è composto da Flavia Cristiano (Centro per il libro e la lettura), Fabio Geda (scrittore), Nicoletta Gramantieri (Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Bologna), Laura Giaretta (Scuola elementare Marco Polo, Rosà), Martino Negri (Università degli Studi di Milano-Bicocca), Elena Pasoli (Bologna Children’s Book Fair) e Paola Saoncella (Libreria Biblion, Granarolo).

Accedono alla seconda selezione i seguenti titoli:

Categoria +6

1. Michelle Cuevas, Il fantastico viaggio di Stella, De Agostini

– Tradotto da Tania Spagnoli

2. Zita Dazzi, La valigia di Adou, Il Castoro

3. Luca Doninelli, Tre casi per l'investigatore Wickson Alieni, Bompiani

– Illustrato da Nicole Donaldson

4. Anne Fleming, Una capra sul tetto, Mondadori Ragazzi

– Tradotto da Angela Ragusa. Illustrato da Josie Portillo

5. William Joyce, Ollie e i giocattoli dimenticati, Rizzoli

– Tradotto da Giuditta Capella, Illustrato da William Joyce

6. Anna Lavatelli, Il violino di Auschwitz, Interlinea

– Illustrato da Cinzia Ghigliano

7. Michael Morpurgo, Lo sbarco di Tips, Piemme

– Tradotto da Marina Rullo. Illustrato da Michael Foreman

8. Griffin Ondaatje, I fratelli Zanzara, Giunti Editore

– Tradotto da Marina Marcello del Majno

9. Roberto Piumini, Malagna e il gatto voglioso. Cinque storie per le prime letture,

Gallucci – Illustrato da Paolo Cossi

10. Piret Raud, Micromamma, Sinnos

– Tradotto da Daniele Monticelli. Illustrato da Francesca Carabelli

11. Ingunn Thon, Olla scappa di casa, Feltrinelli

– Tradotto da Alice Tonzig

12. Alki Zei, Il nonno bugiardo, Camelozampa

– Tradotto da Tiziana Cavasino. Illustrato da Andrea Antinori

Categoria +11

1. Pierdomenico Baccalario, Le volpi del deserto, Mondadori Ragazzi

2. Janna Carioli e Otto Gabos, La stella rossa di Ivan, LibriVolanti

Illustrato da Otto Gabos

3. Afonso Cruz, I libri che divorarono mio padre. La strana e magica storia

di Vivaldo Bonfim, Officina Libraria – Tradotto da Nunzia De Palma

4. Francesco D’Adamo, Oh, Harriet!, Giunti Editore

5. Françoise Dargent, La scelta di Rudi, EDT-Giralangolo

– Tradotto da Claudine Turla

6. Giuseppe Festa, Cento passi per volare, Salani

7. Annet Huizing, Come ho scritto un libro per caso, La Nuova Frontiera Junior

– Tradotto da Anna Becchi

8. Gill Lewis, Una storia come il vento, Gallucci

– Tradotto da Susanna Basso. Illustrato da Jo Weaver

9. Alberto Melis, Ali nere, Notes Edizioni

10. Maria Parr, Lena, Trille e il mare, Beisler

– Tradotto da Lucia Barni

11. Katherine Rundell, Capriole sotto il temporale, Rizzoli

– Tradotto da Mara Pace

12. Guido Sgardoli, The Stone. La settima pietra, Piemme

Il 5 novembre il Comitato si riunirà di nuovo per scegliere i cinque libri finalisti nelle due categorie. Gli autori in gara saranno presenti a Più libri più liberi, la Fiera della piccola e media editoria, il 6 e il 7 dicembre, a Roma nella Nuvola. L’elenco delle scuole che compongono la giuria e i titoli dei 69 libri candidati, ciascuno proposto dal proprio editore, è disponibile sul sito www.premiostrega.it/PSR.

