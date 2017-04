Rai Cultura al Bologna Children`s Book Fair

La 54^ edizione di Children’s Book Fair, la fiera internazionale dell’editoria per ragazzi, si terrà a Bologna da lunedì 3 a giovedì 6 aprile.

► Mercoledì 5 aprile alle ore 11:30 presso la Sala Botero, RAI Cultura presenterà il programma tv Invito alla lettura, la prima serie televisiva che propone a insegnanti e educatori della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria un piano di Educazione alla Lettura e alla Literacy per formare i bambini nel loro percorso di crescita, affinché possano diventare lettori per tutta la vita. Intervengono: Elena Capparelli vice Direttore RAI Cultura; Romano Montroni: presidente CEPELL Centro per il Libro e la Lettura; Tiziana Mascia autrice del programma.

INVITO ALLA LETTURA – L’autrice del programma, Tiziana Mascia, presenta una selezione di attività di promozione della lettura tratte dalla ricerca internazionale e utilizzate nel mondo. La capacità di lettura diventa così la competenza chiave che aiuta gli studenti alla pratica di ragionamento, all’apprendimento continuo e alla partecipazione alla vita sociale. Il programma Invito alla lettura sarà visibile dal sito di Rai Scuola a partire dal 5 aprile e in onda sul canale 146 a partire dal giorno 10 aprile per due settimane dal lunedì al venerdì alle ore 18:45

► Mercoledì 5 aprile alle 14:30, Rai Cultura sarà presente inoltre, presso lo spazio Illustrator Cafè, alla cerimonia di premiazione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, quest'anno alla sua 2^ edizione. Tra gli 88 libri candidati il comitato scientifico composto da Emma Beseghi dell’Università di Bologna, Pino Boero dell’Università di Genova, Ermanno Detti (“Il pepe verde”), Mena Ferrara (insegnante), Milena Minelli (libraia), Mara Mundi (bibliotecaria) e Riccardo Pontegobbi (“Liber”) ha scelto:

Categoria +6

· Muschio, di David Cirici (Il Castoro)

· Quella peste di Sophie, della Contessa di Ségur (Donzelli)

· Maionese, ketchup o latte di soia, di Gaia Guasti (Camelozampa)

· Ulisse racconta, di Mino Milani (Einaudi Ragazzi)

· Maciste in giardino, di Guido Quarzo (Rizzoli)

Categoria +11

· Ultimo venne il verme, di Nicola Cinquetti (Bompiani)

· L’estate che conobbi il Che, di Luigi Garlando (Rizzoli)

· Nove braccia spalancate, di Benny Lindelauf (Edizioni San Paolo)

· Il viaggio di Lea, di Guia Risari (Einaudi Ragazzi)

· Smart, di Kim Slater (Il Castoro)

Il premio di 5.000 Euro per ciascuna categoria di concorso, sarà assegnato da una giuria di 60 scuole dislocate in tutta Italia e all’estero. Rai Letteratura seguirà il premio dedicando due speciali alle due cinquine con interviste a tutti i finalisti.

Tags

Condividi questo articolo