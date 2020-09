Reconnecting with your Culture

"Reconnecting with your Culture" è un progetto internazionale dedicato alle giovani generazioni di tutto il mondo per avvicinarle al proprio patrimonio culturale. Il progetto, coordinato dal Centro Internazionale di Ricerca "Esempi di Architettura" e dalla piattaforma accademica Factor Cultura (Perù), è stato lanciato il 20 luglio 2020.

Il progetto ha come obiettivo principale lo sviluppo del punto 4 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per aiutare l'umanità a ridurre le disuguaglianze socio-economiche, la mancanza di istruzione e formazione, la povertà e a rafforzare il principio di inclusione ed equità e quindi promuovere progetti di apprendimento permanente.

In un periodo storico molto delicato per il mondo intero, questo progetto può essere definito una "pandemia culturale" perché mira a rafforzare il valore dell'educazione al patrimonio culturale in tutto il mondo e a migliorare la sostenibilità delle comunità attraverso la cultura.

Il progetto " Reconnecting with your Culture " attraverso seminari ed eventi promossi in tutto il mondo mira anche a realizzare una rete culturale globale dove tutte le comunità possano incontrare altre culture e condividere le loro tradizioni. Tutte le scuole e le istituzioni partecipanti potranno entrare in una rete di contatti internazionali che permetterà ai bambini e ai giovani di avvicinarsi ad altre comunità, di promuovere la loro conoscenza e allo stesso tempo di conoscere altre culture.

Per approfondire: Reconnencting with you Culture.



Tags

Condividi questo articolo