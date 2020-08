Rete OTiS-Oltreconfini: il Teatro Incontra la Scuola

Il teatro, il cinema e le arti performative oltre le barriere, il distanziamento sociale e i confini geografici: Rete OTiS, realtà interscolastica che da 12 anni fa della rappresentazione teatrale e dell’educazione all’emotività le strategie di coinvolgimento prioritarie per appassionare il mondo giovanile, ha lanciato in anteprima il 27 luglio scorso la XII edizione della rassegna annuale, che per la prima volta nella sua storia si è svolta online, nel rispetto delle attuali norme sanitarie, con una diretta sulla pagina Facebook dell'organizzazione.

“Dopo un esaltante avvio dei laboratori teatrali, con le diverse attività che fino a febbraio si sono svolte in presenza, è arrivato, inaspettato, il blocco della pandemia che ci ha costretto a ripensare complessivamente il modo di fare scuola. La DAD è stata quindi non solo lo strumento che ha consentito di proseguire a distanza le attività scolastiche, ma anche il prezioso mezzo per continuare a mantenere vitali le esperienze avviate dagli studenti della Rete OTiS con l’apprendimento in ambito teatrale", ha spiegato Mariarosaria Lo Monaco, referente nazionale della Rete OTiS e autrice del progetto. Quest'anno è nata dunque una rassegna in modalità online, con la realizzazione di un video pubblicato sul Web che riassume quanto realizzato nei laboratori teatrali delle scuole prima e dopo il Covid-19. "Il risultato - ha detto la Lo Monaco - è stata una prima assoluta in cui teatro e cinematografia dialogano in maniera inedita, grazie alla passione e alla fantasia degli studenti nel volersi esprimere al di là delle barriere geografiche e del distanziamento sociale”.

Al lancio della rassegna hanno partecipato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - MAECI, che sostiene la dimensione internazionale della Rete, la scuola capofila del progetto IIS ‘Leonardo Sinisgalli’ di Senise (PZ) e la scuola italiana di Mosca ‘Italo Calvino’ in rappresentanza delle scuole italiane all’estero. Molto apprezzato l’intervento dell’attore e regista romano Adriano Evangelisti, conquistato dal teatro quando era anch'egli uno studente.

I numeri della rassegna

- 30 le scuole di ogni ordine e grado aderenti al progetto e 17 gli istituti scolastici partecipanti alla XII rassegna OTiS (sia scuole italiane, sia scuole italiane all’estero)

- 17 le performance realizzate dalle scuole, filmate e montate dalla Rete con la regia dell'Accademia del cinema di Roma per un prodotto audiovisivo che raccoglie 3 ore di rappresentazioni teatrali (disponibile online sul canale YouTube della Rete OTiS)

I partner della rassegna

La XII edizione della rassegna teatrale della Rete OTiS si inserisce nell’ambito del progetto ‘Oltreconfini: il Teatro incontra la Scuola’, sostenuto dal programma ‘Per chi crea’ della SIAE, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione - MI, il Ministero dei Beni Culturali e Turismo - MIBACT, il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - MAECI, il I Municipio del Comune di Roma e Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASVIS.

Tutte le informazioni sul progetto sul sito Rete di Scuole Otis

