#Rientriamoascuola in sicurezza: il decalogo del Ministero dell`Istruzione

Dalle mascherine, alla misurazione della temperatura. Quali sono i comportamenti corretti da tenere per rientrare a scuola in sicurezza? A sintetizzarli è la campagna istituzionale dedicata al personale scolastico, alle famiglie, alle studentesse e agli studenti che parte da oggi e andrà avanti nelle prossime settimane.



Uno spot tv, spot radio dedicati ai più grandi, ma anche alle ragazze e ai ragazzi, materiali social e grafiche saranno diffusi per accompagnare la ripresa delle lezioni e favorire l’adozione delle nuove abitudini da rispettare.

Oltre ad essere diffusi sui social ufficiali del Ministero dell’Istruzione e sulle reti RAI, questi materiali saranno anche resi disponibili sulla pagina dedicata alla ripresa istruzione.it/rientriamoascuola.



Lo spot: https://www.youtube.com/watch?v=8GlGIpa6uKo



Tags

Condividi questo articolo