"Ripensare l`educazione nel XXI secolo", un ciclo di incontri promossi dal MI

Ripensare l’educazione nel XXI secolo: incontri per riflettere, proporre, agire è il titolo del ciclo di appuntamenti dedicati al presente e al futuro del mondo dell’Istruzione, fortemente voluti dalla ministra dell'Istruzione Azzolina, che si svolgeranno a partire dal 18 dicembre 2020. L'iniziativa è rivolta in particolare al personale scolastico ma, più in generale, alle famiglie e a tutti i cittadini che hanno a cuore l'efficienza della scuola, per discutere di questo pilastro della nostra società, con interlocutori di alto livello, nazionali e internazionali. Potranno essere seguiti tutti in diretta streaming sul sito e sui canali social del Ministero dell’Istruzione.

I primi due appuntamenti, il 18 e 19 dicembre, sono dedicati al tema "Pedagogia, didattica, educazione: fotografia di un Paese". Aperto da un messaggio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro si affronteranno i temi legati al presente della scuola: dallo stato attuale della ricerca educativa alle prospettive future.

L'appuntamento successivo, intitolato "Cura educativa", si terrà nel mese di gennaio 2021 e sarà dedicato ai temi dell’inclusione scolastica, dell’accoglienza, della resilienza, della socialità.

Infine, a febbraio 2021, l’evento "L’Educazione: in cammino verso il Futuro", in cui saranno presentate proposte per la scuola di domani.

L'intero ciclo di incontri sarà occasione per rimettere al centro dell'attenzione la riflessione educativa, con l’obiettivo di pensare concretamente all'edificazione culturale di una scuola futura. Una scuola che sappia stare al passo con le sfide che le nuove generazioni richiedono all'intera società, che abbia come proprio motore le energie scaturite dalla resilienza e dalla volontà diffusa di superare, una volta per tutte, il momento emergenziale che il Paese sta vivendo.

Per i docenti gli incontri saranno riconosciuti come attività di formazione in servizio. Per il rilascio dell’attestato di partecipazione occorrerà registrarsi all’indirizzo: https://iscrizioneripensare-educazione.eminerva.eu/

Il 17 dicembre, inoltre, sarà riaperta, in via permanente, la mostra sulla storia della scuola dal titolo “Dal libro Cuore alla lavagna digitale”, che si snoderà all’interno del Palazzo del Ministero dell’Istruzione in viale Trasteve.

Scarica il programma dell'evento sul pdf allegato.

