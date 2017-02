Ritratto di Tzvetan Todorov

Per ricordare il linguista, filosofo e scrittore Tzvetan Todorov, scomparso a settantacinque anni, riproponiamo l’intervista ritratto di Scrittori per un anno, realizzata nel 2012 da Isabella Donfrancesco. Di origini bulgare, trasferito a Parigi negli anni 60, l’autore di La conquista dell’America, di Di fronte all’estremo e degli studi sui Formalisti russi, affidava al programma di RAI Cultura le sue riflessioni sul futuro delle nuove tecnologie, sull’incontro tra culture, e sui regimi totalitari in una intervista di straordinaria attualità.

