Roberta Ascarelli, Villa Sciarra e la filosofia italiana

L'Istituto di Studi Germanici, che si trova in villa Sciarra a Roma, il 15 novembre 2018 ha ospitato il convegno La Filosofia per i diritti umani e la cittadinanza in occasione del World Philosophy Day. Con Roberta Ascarelli, presidente dell'Istituto, abbiamo parlato del rapporto tra questa istituzione e la filosofia italiana.

