Roberto Scarpinato. L`istituto della prescrizione in Italia

Il magistrato Robero Scarpinato in questa intervista, realizzata in occasione del festival Dialoghi di Trani 2018, ci parla dell'istituto giuridico della prescrizione e commenta il fatto che l'Italia è lunico paese al mondo in cui la prescrizione del reato decorre, non dal momento in cui questo è stato accertato, ma da quando è stato commesso. Roberto

Roberto Maria Ferdinando Scarpinato è un magistrato italiano, attuale Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

