Rossano Galtarossa. Cosa insegna lo sport

Rossano Galtarossa, pluripremiato campione di canottaggio - 166 medaglie d’oro, 59 argenti e 26 bronzi - è tra i pochi atleti italiani a essere riuscito ad andare a podio in quattro edizioni dei Giochi olimpici. Ma non è stato per niente facile. A "Vivere sani, Vivere bene", organizzato da Fondazione Zoè - Zambon Open Education, racconta la sfida di aver affrontato la prima Olimpiade proprio nell’anno in cui ha preparato - e superato - l’esame di maturità

