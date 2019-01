Salone della Triennale in collegamento con la Rotonda di San Vittore: Milano, 15 gennaio 2019

L’evento artistico-musicale che il 15 gennaio si svolgerà in collegamento audiovideo tra il Salone d’onore del Palazzo della Triennale e la Rotonda del carcere di San Vittore a Milano, in modo che i due spazi possano dialogare tra loro, rappresenta l’appuntamento conclusivo della mostra-rassegna “Ti porto in prigione”, iniziata il 13 dicembre scorso con esposizioni, mostre e una serie di incontri con magistrati ed esperti, partendo dalla tematica del lavoro fino a parlare di “recupero” come strumento di sicurezza sociale. Ad ispirare l’iniziativa la proiezione, ogni anno in questo spazio del complesso carcerario milanese, della “prima” della Scala di Milano.

In programma un breve concerto eseguito da un coro di 80 detenuti, 20 tra operatori e volontari del carcere insieme a musicisti professionisti che si svolgerà nella Rotonda, preceduto da un dibattito sul tema della “Bellezza” tra Stefano Boeri, presidente della Triennale; Luigi Pagano, provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria; Giacinto Siciliano, direttore del carcere di San Vittore e alcuni ospiti. Modera la giornalista Daria Bignardi.

Il progetto che, oltre alla Casa Circondariale di San Vittore e La Triennale di Milano, vede il coinvolgimento del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’associazione Amici della Nave, prevede un percorso ragionato che vuole richiamare il vero significato del concetto di pena carceraria: il recupero e il reinserimento del detenuto nella società.

