Scelte di classe. Leggere in circolo: il 23 maggio la premiazione

Non un concorso, ma un progetto, capillare e continuativo, per la promozione della lettura a partire dai più piccoli fino agli adulti di domani. Nasce così “Scelte di classe. Leggere in circolo”, giunto alla sua seconda edizione e organizzato da Biblioteche di Roma, Centro per il Libro e la Lettura (MIBACT), Associazione Culturale PlaytownRoma: libri, editori, associazioni, scuole e biblioteche insieme per un progetto comune dedicato alla letteratura per ragazzi e ragazze. Giovedì 23 maggio alle ore 11.00 presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma, si svolgerà la Cerimonia di premiazione con il Presidente delle Biblioteche di Roma Paolo Fallai e Luca Bergamo, Vice Sindaco e Assessore alla Crescita Culturale di Roma Capitale.

“Scelte di classe. Leggere in circolo” è il progetto di promozione della lettura dedicato alle scuole, nato per individuare le migliori opere pubblicate in Italia nell'ambito della Letteratura per Ragazzi nella fascia di età tra i 3 e i 16 anni. Al Comitato Direttivo formato da Biblioteche di Roma e Centro per il Libro e la Lettura si affianca un Comitato di Selezione rappresentativo dell'intera filiera editoriale, volto a costruire una linea di ricerca capace di valorizzare le opere migliori dell'anno pubblicate per la prima volta in Italia. Le opere finaliste, proposte dal Comitato ma esaminate e giudicate dagli alunni delle scuole di Roma in appositi laboratori durante l'anno scolastico, convergono in un catalogo, edito da Hamelin e distribuito gratuitamente presso scuole e istituzioni educative, che diventa un efficace vademecum per orientarsi (da insegnanti, bibliotecari, educatori, genitori e lettori) nelle letture per ragazzi. Il catalogo contiene le schede dei libri, i progetti editoriali, le voci della critica, i percorsi tematici, i commenti e le grandi domande che ciascuno dei libri porta con sé. Il progetto si completa con il corso di formazione per insegnanti e bibliotecari e operatori di settore “Educare alla lettura. Scelte di classe”: un vero corso di formazione riconosciuto e promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del MIBACT. “

Sappiamo perfettamente che coinvolgere i ragazzi nella lettura non è un'attività che si fa con la bacchetta magica e non è un obiettivo che si raggiunge con singoli episodi per quanto possano avere risonanza. È necessario un lavoro continuo, paziente, testardo per coinvolgerli e farli sentire al centro di un progetto che vuole farli diventare adulti consapevoli. Spesso i premi letterari vivono soprattutto sulle personalità dei giurati. Questo vive della straordinaria professionalità del nostro comitato di selezione, ma mette al centro di ogni iniziativa proprio i ragazzi. Sono loro a fare le scelte definitive. Sono loro a scegliere i libri che vinceranno perché saranno quelli che li avranno convinti, emozionati, coinvolti" commenta Paolo Fallai, Presidente delle Biblioteche di Roma.

"Scelte di Classe” è un progetto che si sviluppa lungo tutto l'anno scolastico: alla Fiera Più Libri Più Liberi (dicembre 2018) il Comitato presenta i libri selezionati agli insegnanti; successivamente i libri vengono affidati agli alunni in tre laboratori durante l'anno scolastico, a cui segue la pubblicazione del Catalogo con le Scelte di Classe in aprile (Bologna Children's Book Fair) e la Cerimonia finale dove verranno proclamati i 5 vincitori, uno per ciascuna fascia di età coinvolta, alla presenza di tutti i 150 circoli di classe (le classi-giuria), del Comitato di selezione, degli editori e degli autori e del Vice Sindaco e Assessore alla Crescita Culturale di Roma Capitale, Luca Bergamo.

“Scelte di classe. Leggere in circolo” si avvale anche delle partnership di AIB (Associazione Nazionale Biblioteche), SIAE.

