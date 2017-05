Scoprinatura: studenti ed atleti alla scoperta della biodiversità nelle Ville Romane

Venerdì 5 Maggio a Villa Borghese 500 ragazzi delle scuole superiori di II grado romane saranno protagonisti di una speciale “caccia al tesoro”, dove per tesoro si intende tutto ciò che la natura riserva come sorpresa.

L’adesione delle scuole alla manifestazione, che si svolge con il patrocinio dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Roma, è andata ben oltre le aspettative degli organizzatori che hanno espresso la loro piena soddisfazione. Gli studenti saranno accompagnati in questa avventura organizzata da CSMON-LIFE e Vivere da Sportivi, dai loro docenti e da numerosi atleti testimonial della manifestazione tra cui Arturo Mariani, capitano della nazionale italiana di calcio amputati, Fabiano de Marco campione del mondo di pallanuoto CISS -AMOVA, Matteo Galvan atleta FIDAL bronzo nel 2005 ai Mondiali under 18 di Marrakech/Fiamme Gialle/GdF, Leonardo Fiorella 3 volte vincitore del Titolo di Campione Italiano di Biathle (Corsa/Nuoto/Corsa) e 3 volte dell'Argento ai Campionati Mondiali sempre di Biathle, oggi Direttore Tecnico per il Triathlon del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato delle Fiamme Oro, Roberto Martini e Massimo Minicucci della ASD No Limits affiliata AICS, Atleti della ROMA BASKET, una rappresentanza della FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA per una giornata all’insegna dello sport nelle aree verdi e della salvaguardia dell’ambiente. Con l’uso della App ideata da CSMON-LIFE gli studenti potranno inviare dati su specie rare o aliene e tante altre informazioni utili a studiare e preservare gli spazi verdi e la bio-diversità, unendo a questo obiettivo la pratica sportiva amatoriale o agonistica.

Un grande progetto per tutelare un bene comune che possa essere fruito da tutti, così come lo sport. Il Coordinatore del progetto CSMON-LIFE Stefano Martellos dell’Università degli Studi di Trieste - Dipartimento Scienza della Vita, dichiara: “ La scoperta e la comprensione della biodiversità può avvenire anche in ambito urbano, in aree come i parchi delle Ville Romane, che molti cittadini già frequentano per relax e per praticare attività all'aria aperta. Anche per questo è nata la fondamentale sinergia con l'Associazione Vivere da Sportivi, che da tempo lavora per diffondere i valori del rispetto e della sportività tra i giovani. Valori che, se declinati anche verso l'ambiente, sarebbero di grande aiuto nella tutela della biodiversità, rendendo le nostre città e tutto il nostro splendido territorio luoghi ancor più gradevoli per vivere.”

L’associazione Vivere da Sportivi www.viveredasportivi.it che, da anni coinvolge il mondo della scuola in attività di sensibilizzazione sui valori dello sport, del rispetto per l’avversario e della convivenza civile, promuove anche l’attenzione per la natura e per l’ambiente e per questo ha voluto dare il proprio contributo al Progetto Europeo CSMON – LIFE (Citizen Science MONitoring) www.csmon-life.eu che vede capofila l’Università di Trieste nella raccolta dati sulla biodiversità e lo sviluppo di attività di Citizen Science, “Ormai Vivere da Sportivi si è trasformata da una campagna incentrata su un grande evento annuale quale è il nostro Video-festival, in una campagna attiva tutto l’anno e su molte regioni diverse – ha dichiarato Monica Promontorio, presidente dell’omonima Associazione - . Dopo il successo delle nostre attività a Gaeta di poche settimane fa al Festival dei Giovani, eccoci ora accanto a CSMON – Life per questo nuovo momento di sensibilizzazione e crescita sociale dei giovani. Perché lo spirito di Vivere da Sportivi può e deve andare oltre la capacità di trasmettere messaggi con spot e video e la numerosa partecipazione a questo evento delle scuole romane lo dimostra”. Il progetto vede coinvolti l'Università degli Studi di Trieste, la Regione Lazio Direzione Ambiente e Sistemi Naturali, Comunità Ambiente, l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, Divulgando, il Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università La Sapienza e quello di Biologia dell'Università di Tor Vergata.

L’attività didattica SCOPRNATURA sarà coordinata dai numerosi esperti e dalle guide AIGAE, con il supporto di WWF Oasi, - che guideranno le classi alla scoperta della ricca biodiversità urbana di Villa Borghese, e daranno dimostrazioni su come segnalare diversi organismi con le App di CSMON-LIFE.

Queste le Scuole romane partecipanti all’evento:

LICEO GINNASIO VIRGILIO, LICEO SCIENTIFICO PRIMO LEVI, LICEO GIANNASIO MONTALE -

LINGUISTICO, LICEO SCIENTICO M. AZZARITA, ITTUR LIVIA BOTTARDI, IST. LEONARDO DA VINCI,

IST. GIOVANNI XXIII, ISTITUTO MAGAROTTO ,ISTITUTO GIOVANNI PAOLO II-OSTIA

Tags

Condividi questo articolo