Scuola: all’Italia quattro premi europei per i gemellaggi eTwinning

Sono stati annunciati i Premi europei eTwinning 2019, la piattaforma europea che dal 2005 mette in contatto insegnanti e classi per fare didattica in modi innovativi, sfruttando le nuove tecnologie. Spicca il risultato dell’Italia, che si è aggiudicata 4 premi europei per la qualità dei gemellaggi realizzati dalle scuole.

Il premio europeo eTwinning è il massimo riconoscimento per i lavori dei docenti in piattaforma ed è assegnato da una giuria internazionale di esperti ai migliori progetti dell'anno a livello europeo. Il Premio viene dato sulla base di categorie per fasce di età degli alunni e una serie di categorie speciali, per tema o materia.

Tra gli 860 progetti candidati, sono stati premiati 4 progetti, che coinvolgono ben 6 scuole italiane oltre ai rispettivi partner europei. Le scuole con le loro classi hanno ottenuto il riconoscimento europeo per il lavoro svolto in piattaforma.

Tra questi, due sono stati i vincitori nelle categorie per fascia di età: 12-15 anni “The truth behind palm oil” e 16-19 anni “In Sight In Mind”. Il primo progetto è stato realizzato da Cinzia Fiorentini e Angelo Calvo, dell'Istituto Comprensivo "Fra Ambrogio da Calepio" di Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, mentre il secondo fondato dalla docente Rosanna Torsello dell'Istituto di Istruzione superiore "E. Fermi" di Lecce. Entrambi i lavori si sono distinti per aver trattato il tema annuale di eTwinning, la partecipazione democratica.

Sempre nella fascia d'età 16-19 anni, è stato assegnato un riconoscimento a "Grandma's Stories in 2080", un progetto che ha coinvolto la classe di Mariella Brunazzi, dell’ISIS “P. Sraffa” di Crema, già vincitore del Premio nazionale eTwinning 2018.

Quarto e ultimo riconoscimento tricolore, nella categoria speciale per i progetti di scienze Marie Skłodowska Curie, è quello alle docenti Silvia Pirini Casadei e Antonietta Amore, del Liceo Linguistico Statale “I. Alpi” di Cesena, con il progetto "MARS, here we come ...", anche questo vincitore del Premio nazionale 2018.

La cerimonia ufficiale di premiazione si svolgerà nelle scuole dei vincitori e nel corso della prossima Conferenza europea eTwinning, in programma a Nizza in ottobre.

