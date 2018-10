Scuola e memoria: gli studenti bolognesi a lavoro per restaurare il relitto del DC9 di Ustica

La scuola e la memoria. Un binomio che funziona: i professori e gli studenti del corso di restauro dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna, hanno concluso da qualche giorno la prima fase del restauro del DC9 abbattuto nelle acque di Ustica il 27 giugno del 1980.

A partire dal 27 settembre scorso, per due settimane, l’equipe di restauratori, si è concentrata sulla mappatura delle diverse parti del velivolo e dei materiali cartacei che necessitavano di interventi conservativi, sulla documentazione fotografica dei componenti e sulla realizzazione di operazioni di spolveratura e pulizia. La seconda fase dei lavori è in programma per il prossimo anno.

Il progetto, che ha visto la luce grazie ad una convenzione-quadro sottoscritta nel 2016 dall'Istituzione Bologna Musei, presieduta da Roberto Grandi, con l'Accademia delle Belle Arti e fortemente voluto dall'onorevole Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione Parenti delle Vittime di Ustica, ha dunque una doppia finalità: che giovani e giovanissimi, non ancora nati al tempo dei fatti, ne acquisiscano e ne mantengano viva la memoria, anche attraverso la manutenzione degli oggetti stessi della memoria. Buon lavoro ragazzi!

Tags

Condividi questo articolo