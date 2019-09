"Scuola e Virtuale", a Piacenza il 24 e 25 settembre

Il 24 e 25 settembre si svolgerà a Piacenza l'evento “Scuola e Virtuale”, organizzato dal Liceo “Melchiorre Gioia” in collaborazione con Indire e ImparaDigitale.

Si tratta di due giornate in cui i docenti avranno la possibilità di fare diverse esperienze nell’ambito della realtà virtuale e aumentata, imparare ad utilizzare videogames nelle discipline umanistiche, nelle STEM, nell’Alternanza Scuola Lavoro, nel potenziamento e nell’inclusione. Si parlerà di libri “aumentati” e di gamification, di “immersione” per poter ‘viaggiare’ in parchi naturali, musei, archeologia, cultura e arte.

L’uso del virtuale in ambito educativo è un fenomeno in costante ascesa, che ben si allinea con i più innovativi approcci didattici. Le ricerche, infatti, hanno rilevato come possa essere un utile strumento di insegnamento, funzionale per stimolare gli alunni ad assumere un ruolo attivo e a utilizzare competenze come il problem solving, il decision-making o il lavoro di squadra.

Il programma prevede, il martedì e mercoledì a partire dalle 9.00 di mattina, tavole rotonde e conferenze tenute da esperti di livello nazionale e internazionale, tra cui il ricercatore Indire Andrea Benassi, referente del progetto di ricerca sulla didattica immersiva e di edMondo, il mondo virtuale 3D ideato dall’Indire a scopo didattico.

Nei pomeriggi del 24 e 25 si terranno delle sessioni parallele di presentazioni, demo e workshop, in cui i docenti avranno la possibilità di approfondire diversi temi che riguardano le buone pratiche da parte di scuole, associazioni e aziende invitate a raccontare la loro esperienza nell’ambito di realtà virtuale e aumentata e di videogame per la didattica. Gli eventi pomeridiani saranno moderati dal gruppo dai ricercatori Indire.

Consulta il sito di Scuola e Virtuale

Tags

Condividi questo articolo