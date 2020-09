Scuola, Italia sesta classificata alle Olimpiadi Internazionali di Matematica

Due medaglie d’oro, tre d’argento, una di bronzo. Questo il bilancio dell’Italia nella 61esima Olimpiade Internazionale di Matematica, che si è svolta il 21 e 22 settembre.

Originariamente programmata per lo scorso luglio in Russia, a San Pietroburgo, per via dell’emergenza sanitaria quest’anno la manifestazione è stata trasformata, adottando un formato inedito. È diventata una gara in rete distribuita in tutto il mondo, per permettere la maggiore partecipazione possibile di studentesse e studenti. I ragazzi italiani hanno affrontato la competizione in remoto riuniti in un aula della Scuola Normale Superiore di Pisa. A parte la sede, la competizione ha mantenuto la sua struttura canonica: due giorni di gara, tre problemi al giorno, sette punti in palio per ciascuno dei sei esercizi, quarantadue punti per un punteggio pieno.

L’Italia, giunta alla sua 41esima partecipazione, ha presentato una squadra composta da:

· ITA1: Matteo Damiano del Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Torino;

· ITA2: Massimiliano Foschi del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Civitavecchia (RM);

· ITA3: Giovanni Mecenero dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Arzignano (VI);

· ITA4: Romeo Passaro del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Milano;

· ITA5: Davide Pierrat del Liceo Scientifico “Ippolito Nievo” di Padova;

· ITA6: Matteo Poletto del Liceo Scientifico “Jacopo Da Ponte” di Bassano del Grappa (VI).

Massimiliano Foschi e Matteo Poletto erano alla loro seconda partecipazione, dopo l’argento dello scorso anno a Bath, nel Regno Unito. I nostri ragazzi sono stati accompagnati virtualmente dal Team Leader Massimo Gobbino, dalla Deputy Leader Francesca Rizzo e dagli Observer A Roberto Dvornicich e Ludovico Pernazza.

I risultati, dopo i due giorni di gara, le correzioni e la coordinazione tra Leader e Deputy e i responsabili dei problemi, sono stati eccellenti: Matteo Damiano e Massimiliano Foschi hanno conquistato l’oro, rispettivamente con 33 e 32 punti; Matteo Poletto, Romeo Passaro e Davide Pierrat si sono aggiudicati la medaglia d’argento, con 28 punti per i primi due e 27 per il terzo; bronzo per Giovanni Mecenero, con 23 punti (a un solo punto dall’argento). Tutti ottimi piazzamenti che, complessivamente, danno all’Italia il miglior risultato della storia nella classifica per nazioni: sesto posto assoluto (su 105 nazioni partecipanti) a pari merito con la Polonia e alle spalle solo di Cina, Russia, Stati Uniti, Corea del Sud e Thailandia.

Finora, nonostante ottimi risultati individuali, il nostro Paese non si era mai classificato più in alto del decimo posto (nel 1967, alla primissima partecipazione, però con sole 13 nazioni partecipanti) o, più recentemente, dell’undicesimo posto (nel 2010 e nel 2011, rispettivamente con 95 e 101 nazioni partecipanti).

Il Progetto Olimpiadi della Matematica è promosso dal Ministero dell’Istruzione e attuato dall’Unione Matematica Italiana mediante la Commissione Olimpiadi.

Tags

Condividi questo articolo