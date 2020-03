Scuola, un video realizzato dagli studenti sulla didattica a distanza

Un video elaborato in questi giorni nell’ambito della didattica a distanza è stato proiettato, questa sera, sulla facciata del Ministero dell’Istruzione. A realizzarlo, gli studenti dell’Istituto CineTv R. Rossellini, istituto professionale per i servizi culturali e dello spettacolo di Roma, seguiti dai loro docenti, Luca Arduini, Silvia Cifani, Massimo Franchi e Roberto Cifani. Il video racconta l’esperienza tecnologica vissuta dai ragazzi in prima persona nelle ultime settimane, alternando immagini di educatori innovativi del passato a quelle di studenti impegnati in questi giorni nella didattica online.

La proiezione è stata realizzata con il supporto tecnico di due ex studenti e di un assistente del CineTV. Il Palazzo dell’Istruzione di Viale Trastevere è stato illuminato con il tricolore e, su un lato della facciata, è stato proiettato il video dei ragazzi.

“Ringrazio i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Rossellini per aver realizzato e montato il video. Questa settimana – spiega la Ministra Lucia Azzolina – è partita la campagna #LaScuolaNonSiFerma: stiamo ricevendo storie da tutta Italia. Storie positive, di buone pratiche, ma anche appelli, richieste d’aiuto, di intervento e di miglioramento. Il messaggio che vogliamo lanciare, proiettando simbolicamente il video sul Palazzo del Ministero, è che, anche in un momento con questo, la comunità educante sta facendo la sua parte. E il Ministero è al suo fianco”.

Roma, 19 Marzo

