Scuola, università, impresa. Ripensare le opportunità educative

È un terreno scivoloso e affascinante quello delle opportunità educative e della sinergia tra scuola, università e impresa: questo mette in luce il libro "Scuola, università, impresa. Ripensare le opportunità educative" a cura di Michele Puglisi, direttore del CARED, il Centro della LIUC che coordina la collaborazione tra l’Università e il sistema scolastico e del prof. Luciano Traquandi docente di psico–sociologia aziendale della LIUC.

Obiettivo del testo è ripensare la formazione e ridefinire il (mis)match tra le richieste delle aziende e i profili in uscita dei laureati, che spesso faticano a spiccare il volo. I focus sui temi dell'Education, condotti con le scuole superiori e le aziende, hanno permesso di raccogliere una sfida per favorire una visione propositiva e attenta sia alla professione docente, sia alla continuità dei percorsi di formazione e di crescita degli studenti, muovendo dall'assunto che i sistemi educativi non siano tanto argomento di cronaca nera, quanto piuttosto elementi strategici per lo sviluppo del Paese.

Grazie ai contributi di docenti, professionisti, dirigenti scolastici, l'analisi, anche attraverso esempi di esperienze innovative condotte in vari istituti superiori e presso LIUC - Università Cattaneo, testimonia altresì quanto scuola, università ed imprese, mai prima d'ora così strettamente legate, condividano oggi in ambito formativo problematiche, contraddizioni e prospettive complesse e stimolanti. Prefazione di Lorella Carimali. Postfazione di Federico Visconti.

