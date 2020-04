Scuola@casa Magazine, il nuovo programma di Rai Scuola

"Scuola@Casa Magazine" è il programma televisivo di Rai Cultura dedicato a chi abita il mondo della scuola e lo sta vivendo da casa. Con Davide Coero Borga e i suoi ospiti scopriamo come si possa fare scuola a casa, come studenti, insegnanti e famiglie possano mettere a frutto e vivere nel modo più costruttivo questi difficili giorni. Un magazine ricco di suggerimenti e spiegazioni degli esperti, di esperienze e migliori pratiche nel campo dell'insegnamento a distanza, di risorse e contenuti on-line e off-line, e di consigli sull'orientamento per gli studenti in uscita.

In onda dal 24 aprile 2020 alle ore 21.30 su Rai Scuola il lunedì', il mercoledì' e il venerdì e dal 30 aprile alle 01:10 su Rai3

