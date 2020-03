Scuola@casa News. Attività collaborative

Per Scuola@casa news, oggi Gino Roncaglia ci propone... Due preziosi consigli per la didattica a distanza: impostare attività collaborative delle classi: non solo una didattica verticale, trasmissiva, ma anche attività che comportino una collaborazione delle studentesse e degli studenti e coinvolgere i genitori nel lavoro che viene fatto. E poi: “Per contare”, un sito per la didattica della matematica, con attività da svolgere anche a casa. Infine i webinar Indire, con gli appuntamenti di oggi, tra cui: “Valutazione a distanza”, “Nearpod” e “Progettazione didattica”. Tutti i webinar sono disponibili nell’archivio che quotidianamente viene aggiornato.

Ecco il link al video: https://www.raicultura.it/articoli/2020/03/Attivita-collaborative-f551dcb2-24e5-49bf-b1e0-b441707280d1.html



Per Contare: https://www.percontare.it/



Indire: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/



Archivio webinar: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/

