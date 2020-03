Scuola@casa News. Fare Rete

Dal 23 marzo 2020, Rai Scuola produce e diffonde ogni mattina, attraverso i propri siti e canali social, Scuola@Casa News: un contributo quotidiano con informazioni, consigli, segnalazioni di appuntamenti on-line, risorse e contenuti utili per scuole, insegnanti, studenti e famiglie per facilitare il lavoro di didattica a distanza nell’emergenza coronavirus. Scuola@Casa News è condotto da Gino Roncaglia, docente universitario esperto di uso della rete e delle nuove tecnologie per la didattica e l’apprendimento.



Il progetto prosegue il lavoro già avviato da Rai Scuola attraverso le dieci puntate del programma Scuola@Casa: un' introduzione a metodi e strumenti della didattica a distanza, disponibile nello speciale Scuola 2020 sui siti di Rai Cultura e Rai Scuola, che in questi giorni hanno decuplicato i loro utenti, e all’interno dell’offerta Rai Play.

Oggi Gino Roncaglia ci propone... Fare Rete: l'esempio della provincia di Piacenza dove 14 scuole primarie hanno creato una rete territoriale per condividere buone pratiche di formazione a distanza; come far diventare un video uno strumento interattivo: l'esempio di TED Ed; una proposta metodologica per organizzare i contenuti nella didattica a distanza in uno dei webinar IINDIRE di oggi, dedicato allo "Universal Design for Learning".

La pillola di oggi: https://www.raicultura.it/articoli/2020/03/Fare-Rete-1f5a7be6-ec83-4b8e-aa8c-7c2c6470c5da.html

TED Ed: https://ed.ted.com/

EdPuzzle: https://edpuzzle.com/

Universal Design: http://udlguidelines.cast.org/

