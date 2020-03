Scuola@casa News. Le pillole di oggi: Tre consigli

Da oggi, lunedì 23 marzo 2020, Rai Scuola produce e diffonde ogni mattina, attraverso i propri siti e canali social, Scuola@Casa News: un contributo quotidiano con informazioni, consigli, segnalazioni di appuntamenti on-line, risorse e contenuti utili per scuole, insegnanti, studenti e famiglie per facilitare il lavoro di didattica a distanza nell’emergenza coronavirus. Scuola@Casa News è condotto da Gino Roncaglia, docente universitario esperto di uso della rete e delle nuove tecnologie per la didattica e l’apprendimento.



Il progetto prosegue il lavoro già avviato da Rai Scuola attraverso le dieci puntate del programma Scuola@Casa: un' introduzione a metodi e strumenti della didattica a distanza, disponibile nello speciale Scuola 2020 sui siti di Rai Cultura e Rai Scuola, che in questi giorni hanno decuplicato i loro utenti, e all’interno dell’offerta Rai Play.

Nelle pillola di oggi... Tre consigli: in quale orario è meglio fissare una videolezione? E’ necessario tenere sempre accesi microfono e webcam? E’ preferibile usare una o più piattaforme per fare lezione on-line? E poi, un sito pieno di risorse per i più piccoli e le loro famiglie, ma non solo: le “Lezioni sul sofà” di Matteo Corradini. Infine, le iniziative del giorno realizzate da INDIRE in collaborazione con Avanguardie educative e Piccole scuole.

