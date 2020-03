Scuola@casa News. Solidarietà digitale

Per la rubrica quotidiana di Rai Cultura Scuola@casa news, oggi Gino Roncaglia ci propone... "Partecipiamo al Dantedì", la giornata dedicata al Sommo Poeta, raccogliendo l’invito che arriva dal sito del Miur e da quello dell’Accademia della Crusca, che propone un flashmob molto particolare: “Didattica della storia”, “Didattica slow”, “L’apprendimento a distanza nei mondi immersivi”. Sono alcuni dei webinar dell’INDIRE di oggi, che rimangono a disposizione anche in un archivio aggiornato quotidianamente. Infine sul sito “Solidarietà digitale”, creato su iniziativa dell’Agenzia per l’Italia digitale e dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, troviamo anche la categoria e-learning con strumenti, materiali, corsi.

Ecco il link diretto alla notizia: https://www.raicultura.it/articoli/2020/03/Solidarieta-digitale-0829fcf6-ae5c-4fa9-9342-d50755d28f4f.html

ALTRI LINK:

Dantedì: https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/25-marzo-2020-il-primo-danted/7906



MIBAC: https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_782267479.html



Webinar INDIRE: http://www.indire.it/



Agid: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

