Scuole eTwinning, 130 istituti italiani tra i più innovatori d’Europa

Sono 130 le scuole italiane che in questi giorni hanno ricevuto il riconoscimento europeo 2019 di “Scuola eTwinning”. Il premio, relativo ai risultati raggiunti nell’anno scolastico da docenti e studenti di alcuni istituti attraverso la piattaforma europea per i gemellaggi elettronici eTwinning, vuole certificare l’innovazione mostrata dalle scuole più virtuose in ambiti della didattica quali: pratica digitale, eSafety, approcci creativi e innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo professionale continuo del personale e degli studenti.

In totale le scuole europee premiate sono state 1004, l’esito è il risultato di una selezione gestita dalla Commissione europea e dall’Unità europea eTwinning.

A livello geografico gli istituti italiani premiati sono per oltre il 50% del Sud Italia, con Sicilia, Campania e Puglia come regioni più rappresentate (rispettivamente con 15 istituti le prime due e 13 la terza), seguite da Lombardia (15 istituti), Emilia-Romagna (14) e Lazio (9).

“Il riconoscimento – ha dichiarato Flaminio Galli, Direttore dell’Indire a cui fa capo l’Unità italiana eTwinning – ha l’obiettivo di dare visibilità all’attività europea della scuola sul piano locale, regionale e nazionale, riconoscendo il lavoro dei docenti coinvolti nelle attività eTwinning all’interno della scuola e andando a definire modelli scolastici di riferimento non solo per le altre scuole, ma anche per le autorità scolastiche regionali e nazionali”.

La lista delle 130 scuole italiane premiate con il riconoscimento di Scuola eTwinning è disponibile a questo link: https://www.etwinning.net/en/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm#c380

eTwinning rappresenta la più grande community di docenti in Europa e promuove la collaborazione a distanza tra scuole e l’innovazione didattica attraverso le nuove tecnologie e lo scambio di esperienze e metodologie all’interno del più vasto programma Erasmus+. In Italia sono circa 70mila i docenti registrati, 24mila progetti attivati e 11.400 scuole coinvolte. eTwinning è gestito dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire. Per maggiori informazioni: www.etwinning.it.

