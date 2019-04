Settimana delle Culture Digitali: 8-14 aprile 2019

La Quarta Settimana delle Culture Digitali #SCUD2019, prevista dal 8 al 14 Aprile 2019 e dedicata al Prof. Antonio Ruberti, è promossa dalla Rete Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities School che riunisce oltre 70 soggetti tra università, enti di ricerca nazionali, istituti di cultura, associazioni e altre organizzazioni.

Scopo comune è rispondere al bisogno di formazione sulle competenze digitali da parte degli operatori dei settori patrimonio culturale, arti e scienze umanistiche, trasformare la domanda da potenziale ad attuale, ottimizzare il contesto di mercato, orientando le scelte politiche in Italia e in Europa sulla base delle più avanzate attività di ricerca e innovazione.

La #SCUD2019 consiste in una settimana di eventi dedicati al valore delle culture digitali in tutte le loro forme, organizzati dai membri della Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities School e da qualunque altra organizzazione che aderisca al manifesto dell’iniziativa.

Il primo evento nazionale a Matera

Il primo incontro nazionale si svolgerà l’11 e 12 Aprile 2019, a Matera, Capitale europea della Cultura del 2019, con Rai Cultura mediartner. Seguiranno gli altri eventi il 13 aprile a Trani e 15 e 16 aprile a Catanzaro. Questi eventi rappresentano un ulteriore momento di confronto cooperativo promosso dalla Rete DiCultHer che mette al centro la ‘creatività’ dei giovani per affrontare, mediante l’uso consapevole del digitale e con approcci innovativi, la conoscenza, l’accesso partecipato, la gestione e la valorizzazione del Digital Cultural Heritage per realizzare le istanze che hanno portato all’elaborazione e realizzazione del progetto #DiCultHer stesso.

Seguendo il solco tracciato nel 2018 – anno europeo del patrimonio culturale – la programmazione 2018-19 delle attività promosse dalla Scuola a Rete DiCultHer ha rappresentato un ulteriore qualificato momento per favorire la collaborazione con le Istituzioni nazionali ed europee per favorire l’engagement delle fasce giovanili ai vari temi connessi al patrimonio culturale in forma digitale, il Digital Cultural Heritage (DCH) che costituisce ormai la memoria culturale della contemporaneità nell’agire “Con i ragazzi per costruire opportunità” e per garantire contesto e sviluppi attuativi al «diritto di ogni cittadino all’accesso ai saperi e di essere educato alla conoscenza e all’uso responsabile del digitale per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e dei luoghi della cultura».

Le iniziative sono parte integrante della quarta edizione della Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti” (#SCUD2019 8-14 Aprile 2019) e sono organizzate in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali di Molise, Calabria, Basilicata e Puglia, con i quali DiCultHer ha specifici Protocolli d’intesa operativi sui temi dell’Educazione al Patrimonio Culturale, nonché in collaborazione con INDIRE, ICCU-MiBAC, EUROPEANA e Scholas Occurrentes.

Per DiCultHer tali attività rappresentano un modo sostanziale per contestualizzare la Convenzione di Faro nell’Era Digitale contemporanea, realizzando attività formative, educative e di ricerca per dotare, in particolare, le nuove generazione della conoscenza non solo delle nuove dimensioni del Patrimonio culturale, ma anche del più vasto universo del nuovo Digital Cultural Heritage. L’obiettivo è quello di realizzare l’integrazione fra saperi umanistici tradizionali e conoscenze di metodi e tecniche computazionali nella strutturazione della nuova Cultura Digitale, attraverso modelli che puntino a creare conoscenze e competenze consapevoli trasversali per la realizzazione di quel digital knowledge design system applicato all’educazione al patrimonio culturale che mette al centro la ‘creatività’ dei giovani per affrontare, mediante l’uso consapevole del digitale e con approcci innovativi, la conoscenza, l’accesso partecipato, la gestione e la valorizzazione del Digital Cultural Heritage delle nascenti Digital Science, Humanities, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (Digital SHTEAM).

