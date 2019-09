Settimana europea della programmazione: dal 5 al 20 ottobre 2019

Il prossimo ottobre, la settimana europea della programmazione contribuirà nuovamente a trasformare vite dando alla luce, per i cittadini di tutta l’Europa ed oltre, le competenze e l’innovazione digitali. Dal 5 al 20 ottobre, le scuole, le organizzazioni senza fini di lucro, i club di programmazione ed altre organizzazioni sono invitati ad accogliere attività imperniate sulla programmazione e sul pensiero computazionale. Per partecipare ed avere tutte le info basta collegarsi al sito Internet della settimana europea della programmazione.

L'iniziativa, che adesso è al suo 7° anno, è partita come iniziativa dal basso che celebra la creatività, la risoluzione dei problemi e la collaborazione attraverso la programmazione e altre attività tecnologiche per gente d’ogni età.

Al centro dell’attenzione si trova quest’anno la partecipazione delle scuole. Si incoraggiano gli insegnanti ad offrire ai loro studenti informazioni introduttive sul mondo della programmazione e a stimolarli ad un maggior coinvolgimento, introducendo attività e lezioni pratiche nelle loro aule, sia online che offline.

La settimana europea della programmazione celebra la creatività, la risoluzione dei problemi e la collaborazione attraverso la programmazione ed altre attività tecnologiche.

La programmazione aiuta a sviluppare le competenze del XXI secolo quali il pensiero computazionale, la risoluzione dei problemi, la creatività e il lavoro di squadra. Tutti sono ben accetti ad organizzare un’attività o ad unirvisi. La settimana europea della programmazione offre a tutti gli studenti la possibilità di muovere i primi passi come creatori digitali, fornendo a scuole e insegnanti opportunità di sviluppo professionale gratuite, risorse didattiche, sfide internazionali e opportunità di scambio.

Nel 2018, la Settimana del codice dell'UE ha coinvolto 2,7 milioni di persone in Europa e oltre con quasi 44000 attività organizzate in oltre 70 paesi. La Commissione europea sostiene l'iniziativa come parte della sua strategia per il mercato unico digitale e la Settimana del codice è anche una delle azioni previste dal piano d'azione europeo per l'educazione digitale . Con l'obiettivo di raggiungere le scuole in tutta Europa, la Settimana del codice dell'UE contribuisce a rendere “digitale l'alfabetizzazione è una base per tutti ”, come stabilito nelle linee guida politiche del nuovo presidente eletto Ursula von der Leyen della Commissione europea.

Per prepararvi al meglio alla CodeWeek 2019, Rai Scuola vi invita a consultare i corsi realizzati in questi anni con uno dei massimi espertI di coding, Alessandro Bogliolo:

