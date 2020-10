Settimana Rai per i Beni Culturali in collaborazione con il FAI

La RAI, in qualità di Main Media Partner, conferma l’impegno al fianco di FAI (Fondo Ambiente Italiano) in occasione della consueta “Settimana RAI per i beni culturali in collaborazione con FAI” che quest’anno si tiene dal 12 al 18 ottobre.

Per la prima volta nella storia della Fondazione, in seguito al necessario annullamento del grande appuntamento di primavera, saranno due i fine settimana di aperture straordinarie in tutta Italia, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Come sempre ci sarà una raccolta fondi a favore di FAI che si colloca nell’ambito delle Giornate FAI d’Autunno ed è realizzata in collaborazione con Rai per il Sociale.

Le Giornate FAI d’Autunno (dal 5 al 25 ottobre) sono storicamente state la festa dei gruppi di giovani volontari FAI, nati nel 2010, fortemente desiderati e appoggiati dalla Fondatrice del FAI, Giulia Maria Crespi, e oggi diffusi in tutta Italia: nel 2020 l’evento vuole essere la festa di tutto il mondo FAI, vitale e attivo più che mai. Ad affiancare volontari giovani e non, ci saranno anche quest’anno gli Apprendisti Ciceroni, studenti della scuola di ogni ordine e grado che hanno scelto, autonomamente o con i loro docenti, di mettersi in gioco in prima persona per raccontare da protagonisti, anche solo per un giorno, le meraviglie del loro territorio.

La nona edizione delle Giornate FAI d’Autunno si svolge in collaborazione con la Commissione europea, con la quale verranno proposte aperture speciali, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane.

Tags

Condividi questo articolo