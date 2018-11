Simona Argentieri. Quando nasce il "mammo"

In questa intervista, realizzata in occasione del festival Dialoghi di Trani 2018, Simona Argentieri parla del fenomeno del "padre materno", il "mammo". non si tratta, secondo la psicanalista, di un comportamento maschile recente, come molti invece ritengono.

Simona Argentieri è medico psicoanalista. Membro Ordinario e Didatta dell’Associazione Italiana di Psicoanalisi e dell’International Psycho-Analitical Association. È impegnata nel campo della bioetica. Nell’ottobre 2008 le è stata conferita la Medaglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per meriti scientifici e culturali.

Tags

Condividi questo articolo