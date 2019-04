Sivia Vecchini, Sualzo, 21 giorni alla fine del mondo

Lisa vive accanto a un lago con la madre. Quattro anni prima ha conosciuto Ale, sono diventati amici, hanno progettato una zattera, poi lui è sparito nel nulla. Rivederlo la emoziona e riprendono subito le loro attività, ma il padre di lui sembra osteggiare i loro incontri. Il giorno di Ferragosto viene sfiorata la tragedia e scoperta la verità sulla morte della madre del ragazzo. 21 giorni alla fine del mondo, scritto da Silvia Vecchini con Sualzo e pubblicato dal Castoro, è un libro pieno di speranza e di karate, lo sport che Lisa pratica con la sua amica Rima. Il ventunesimo precetto di questa disciplina recita: "rialzati sempre e prova a essere felice".



Silvia Vecchini è nata a Perugia nel 1975. Autrice di albi illustrati e romanzi per ragazzi, poesie, rubriche per riviste e fumetti, progetta percorsi per le scuole, incontra bambini e ragazzi in biblioteca e nelle librerie per letture e laboratori di scrittura.

Antonio Sualzo Vincenti (1969) è autore, illustratore e fumettista. Con L’improvvisatore ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura del Festi’BD di Moulins 2009 ed è stato tra i cinque finalisti del Premio Micheluzzi 2010.



Tags

Condividi questo articolo