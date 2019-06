Smartphone in classe? Sì, come e perché

Smartphone sì, smartphone no. Il dibattito sull'uso di questi device in classe è sempre oggetto di aperto scontro, ma, come ci illustra Roberto Sconocchini, insegnante di scuola primaria, vi possono essere alcune modalità di utilizzo di dispositivi mobili e smartphone in particolare, come strumenti interattivi per la didattica. La prospettiva resta quella di considerare sempre la didattica come guida all'uso competente e responsabile di ogni tipo di dispositivo, al fine di promuovere capacità critica e creativa nell'utilizzo di quelle che ormai sono da considerare vere e proprie protesi. Educare ad un uso responsabile e critico dei media diventa oggi assolutamente centrale per educare alla cittadinanza.

L'intervento di Roberto Sconocchini si è svolto all'interno del VII meeting Docenti virtuali e Insegnanti 2.0.

