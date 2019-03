Sommario Digital World 4 - pt.3

Digital World, piccoli post di sopravvivenza digitale con Matteo Bordone.

Nella puntata di oggi: arte e intelligenza artificiale in mostra grazie Low Form, ce ne parla Bartolomeo Pietromarchi; Gino Roncaglia continua il suo viaggio nel rapporto tra realtà digitale e immaginario. E oggi è la volta del cyberpunk; Pubblica amministrazione europea e tecnologie digitali, è amore? No: secondo Paul Hofheinz stiamo ancora ai preliminari; e infine: la psi-co-me-tria, ossia quell'indagine psicologica che mira alla valutazione quantitativa dei comportamenti. Come si applica alla nostra vita online? Ce lo dice Vesselin Popov dell'Università di Cambridge.

In onda domenica 24 marzo alle ore 22 su Rai Scuola canale 146 dt.

