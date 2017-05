SorprendenteMente - Basta il pensiero (punt.1)

Nautilus Doc - SorprendenteMente, per scoprire quante volte sensi, memoria e emozioni possono condizionare le nostre percezioni mostrandoci le cose come in realtà non sono.

Come interpretiamo il mondo che ci circonda? ci fidiamo dei nostri sensi? A Sorprendente-Mente scopriremo quante volte la realtà ci illude mostrandoci le cose come in realtà non sono.

Possono essere gli occhi ad ingannarci ma anche l’olfatto, il tatto o alcuni consolidati meccanismi cerebrali come quelli mnenonici, o le emozioni, in grado di condizionare le nostre percezioni.

Condotto da Marco Castellazzi, il programma alterna esperimenti in studio con ospiti esperti, e filmati di approfondimento. La prima puntata è dedicata al funzionamento dell’organo più complesso ed importante del nostro corpo: il cervello.

In studio l’ingegnere Pasquale Fedele, fondatore di Liquidweb, startup che opera nell'ambito dell'ingegneria informatica con la quale ha sviluppato il dispositivo BrainControl, un sistema in grado di controllare gli oggetti attraverso il "pensiero”.

