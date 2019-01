Speciale Rai Scuola: AUSCHWITZ 2019 – Sul filo delle parole

Domenica 27 gennaio su Rai Scuola, canale 146, alle 18.30 va in onda lo SPECIALE RAI SCUOLA dal titolo: AUSCHWITZ 2019 – Sul filo delle parole: un viaggio dentro l'abisso della Shoah, perché la memoria sia fatta non solo di parole ma di persone, luoghi, oggetti, emozioni. Ad accompagnarci sono gli studenti vincitori del concorso del MIUR Social per il Viaggio della Memoria ,che hanno visto i luoghi e ascoltato la storia e le testimonianze dell'orrore di Auschwitz-Birkenau.

