Speciale Save the Date: Giornata Nazionale del Paesaggio

Il 14 marzo 2019, in occasione della celebrazione della Giornata Nazionale del Paesaggio, sarà annunciato il progetto italiano che riceverà il Premio Nazionale del Paesaggio, istituito nel 2016 dal MiBAC, e che parteciperà al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa. In tale occasione saranno attribuiti ulteriori riconoscimenti ai progetti considerati di particolare interesse. Il programma di Rai Cultura “Save the date”, racconterà l’evento attraverso immagini e interviste a coloro che hanno contribuito al progetto.

Save the Date, in onda giovedì 14 marzo alle ore 21.15 su Rai 5.

