Stefano Allievi. Immigrazione. Cambiare tutto

Stefano Allievi, intervistato in occasione dei Dialoghi di Trani 2018, parla del tema trattato nel suo libro “Immigrazione. Cambiare tutto”.

Il problema immigrazione esiste e va compreso nei suoi molteplici aspetti, perché le cose quando diventano più chiare fanno anche meno paura.

Il punto di partenza è l’analisi delle ragioni per cui si migra, la mobilità delle persone in questi ultimi tempi ha raggiunto i livelli più alti della storia e il primo motivo è legato agli squilibri sociali nelle diverse regioni del mondo. Poi c’è la questione demografica: l’Europa sta attraversando un processo di invecchiamento della popolazione senza precedenti nella storia e senza immigrazione questo processo sarà difficilmente arrestabile. Vanno inoltre considerati i fattori dell’urbanizzazione in crescita continua e dei cambiamenti climatici.

In sintesi il vero problema, secondo Allievi, non è l’immigrazione quanto piuttosto la cattiva gestione di questo fenomeno.

Stefano Allievi è professore di Sociologia all’Università di Padova. Si occupa di migrazioni, mutamento culturale e pluralismo religioso in Europa.

