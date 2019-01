Steve McCurry, 60 scatti per raccontare il suo rapporto con gli animali

Save The Date, il programma di RAI5 in onda il venerdì alle 23:00 che illustra la settimana culturale italiana, presenta la mostra Steve McCurry Animals, in corso al Mudec di Milano fino al 31 marzo. Intervistato il grande fotografo americano, sul suo rapporto con gli animali, protagonisti dei 60 scatti esposti, e sul suo lavoro nei territori dell’area del Golfo per documentare l’impatto ambientale e faunistico prodotto dalla guerra.

