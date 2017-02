Strategia degli apprendimenti: a Trani gli studenti incontrano Francesco Sabatini

Il quarto circolo didattico "Beltrani", in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado "Baldassarre", ha organizzato a Trani giovedì 2 febbraio, alle ore 16 presso il cinema Impero, un incontro formativo dal titolo "La lingua è dentro di te - riflessioni sulle strategie degli apprendimenti".



L’incontro, moderato dalla professoressa Carmen Tarantino, con la partecipazione dei dirigenti scolastici degli Istituti organizzatori Gabriella Colaprice e Gabriella Catacchio, vede come ospite d’onore il professor Francesco Sabatini, linguista, filologo, lessicografo e presidente onorario dell’Accademia della Crusca, che dialogherà con gli studenti e i docenti sul tema dello stato della competenza linguistica nella società contemporanea.



Al termine dell’incontro, che è aperto non solo al mondo della scuola ma a tutta la cittadinanza verrà rilasciato, a tutti i docenti intervenuti, un attestato di partecipazione. I docenti che vorranno iscriversi, per poter ricevere l’attestato, dovranno inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

4circolotrani.eventosabatini@gmail.com.

Tags

Condividi questo articolo