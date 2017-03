Teaching and Learning Conference 2017

Dal 22 al 24 marzo prenderà il via a Milano, presso l’Università Bocconi, Teaching and Learning Conference un evento internazionale che vedrà la presenza di educatori, esperti di tecnologie per l’apprendimento e leader del settore provenienti da Europa, Medio Oriente e Africa.

I delegati discuteranno di alcune delle sfide più urgenti che si presentano oggi al mondo delle università tra cui offrire una maggiore accessibilità ai corsi, incrementare i tassi di iscrizione, ridurre l’abbandono degli studi e migliorare i risultati degli studenti.

La conferenza sarà preceduta, il 21 marzo, dal Corporate Education Forum, una giornata-evento, organizzata da Blackboard e dedicata ai dirigenti aziendali e ai professionisti delle Risorse Umane e della formazione professionale.

La Teaching and Learning Conference è il principale evento di Blackboard in Europa. Più di 300 educatori ed esperti provenienti da oltre 100 università si uniranno ai responsabili della società per discutere di come offrire le migliori opportunità di apprendimento agli studenti.

I delegati avranno inoltre la possibilità di partecipare a più di 60 presentazioni, workshop e corsi di formazione, condividere le proprie esperienze e best practice e creare relazioni con esponenti di altri paesi.

Oltre alla conferenza e al Corporate Education Forum sono organizzati per il 21 marzo anche due eventi pre-evento:

DevCon 2017 – 21-22 marzo (mattina), una sessione destinata a informare gli sviluppatori e gli amministratori di sistema sulle più recenti innovazioni tecnologiche

Academic Adoption Day – 21 marzo una sessione altamente interattiva e coinvolgente per esplorare e identificare i temi e i problemi comuni in merito all’adozione delle tecnologie per l’apprendimento da parte delle università.

