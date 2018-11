Telmo Pievani. Esiste un` "identità italiana"? La polemica tra Montanari e Galli della Loggia

Il filosofo Telmo Pievani, dice la sua a proposito della recente polemica tra Tomaso Montanari, che ha scritto che l'identità italiana non esiste, ed Ernesto Galli della Loggia che invece sostiene che "esiste eccome, ed è frutto di una storia comune". Sentiamo il parere di Pievani, in questa intervista realizzata in occasione del festival Dialoghi di Trani 2018.

Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista, ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Tra i suoi libri Creazione senza Dio (2006), La vita inaspettata (2011) ed Evoluti e abbandonati (2014). Collabora con “Il Corriere della Sera”, “Le Scienze” e “Micromega”.

