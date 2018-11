Telmo Pievani. Il nostro DNA non è onnipotente

Le ricerche sul DNA umano generano nell'opinione pubblica, un sentimento di paura e insieme aspettative eccessive e, infine, delusione. Ma la famosa molecola a doppia elica, depositaria dell'informazione genetica di ognuno di noi, in realtà non è un pezzo onnipotente dell'essere umano, né il nostro "oracolo interno". Ce lo spiega Telmo Pievani in questa intervista realizzata al festival Dialoghi di Trani 2018.

Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista, ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Tra i suoi libri Creazione senza Dio (2006), La vita inaspettata (2011) ed Evoluti e abbandonati (2014). Collabora con “Il Corriere della Sera”, “Le Scienze” e “Micromega”.

