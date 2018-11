Telmo Pievani. La radice comune di Ecologia ed Economia

I rapporti tra Ecologia ed Economia, un altro "nesso cruciale" dei nostri tempi. Due discipline che hanno la stessa radice, "eco", ma che nei decenni si sono distanziate molto, fino - spesso - a diventare contrapposte. Telmo Pievani ci spiega che ora, fortunatamente, le cose stanno cambiando. Ecco come in questa intervista al filosofo bergamasco, realizzata in occasione del festival Dialoghi di Trani 2018.

Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista, ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Tra i suoi libri Creazione senza Dio (2006), La vita inaspettata (2011) ed Evoluti e abbandonati (2014). Collabora con “Il Corriere della Sera”, “Le Scienze” e “Micromega”.

