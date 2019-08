Tenda Summer School, riapre il campus internazionale per aspiranti attori

80 ragazzi tra i 14 e i 24 anni provenienti da tutto il mondo, 4 docenti internazionali, 13 nazioni presenti e 8 regioni italiane: è il primo e più importante campus di Commedia dell’Arte d’Europa, si chiama Tenda Summer School. Riaprono anche quest’anno, dal 4 all’11 agosto, i pesanti battenti della quattrocentesca Villa La Mensa, in provincia di Ferrara (patrimonio dell’Unesco) che fa da straordinaria location ai corsi di recitazione estivi per aspiranti attori.

Garanzia della portata internazionale dell’evento è il curriculum dei docenti: Massimo Malucelli, insegnante internazionale di Commedia dell’arte e responsabile artistico del corso, Marco Alì, docente di teatro sensoriale,Joe Gallagher di Glasgow, specialista di teatro Shakespeareiano, direttore della compagnia scozzese “Teatro Replico” e una donna, Anabell Gago, docente di teatro e movimento scenico in Galizia.

Dirige la scuola l’attore ferrarese Stefano Muroni, classe 1989, diplomato in recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che nel 2015 ha ideato, insieme a Samuele Covoni, e interpretato il film La notte non fa più paura (regia di Marco Cassini), dedicato alle vittime del terremoto che nella primavera del 2012 ha colpito l’Emilia.

“Ho voluto creare la scuola che mi è sempre mancata” - dice Stefano Muroni. “Quella che avrei desiderato frequentare. Da quando ero bambino, sognavo di entrare nel mondo del cinema, ma nella mia città, Ferrara, terra di cineasti e premi Oscar, non esisteva una scuola di cinema”.

Così, dopo dieci anni di gavetta e lavoro, e dopo aver prodotto e interpretato film, condotto festival e collaborato come attore con l’ Enciclopedia Treccani e la Rai, è riuscito ad aprire una scuola per insegnare il mestiere dell’attore a tanti adolescenti il cui sogno nel cassetto è poter calcare un giorno le scene ma che non hanno la possibilità o la voglia di trasferirsi nella Capitale per realizzarlo.

Per i dettagli del corso e le modalità di iscrizione: http://www.tendasummerschool.com

