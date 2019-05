Toolbox 4 – Algoritmi: Ordinamento per inserimento e liste (pt.5)

Ci sono casi in cui dobbiamo mettere in ordine cose che non abbiamo ancora e si presentano ad una ad una. La soluzione è inserirle nella posizione giusta, ma dobbiamo trovarla e assicurarci che ci sia spazio, a meno di non usare una lista.

In onda venerdì 17 maggio alle ore 18.35 su Rai Scuola canale 146 dt.

