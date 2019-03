Toolbox 4 – Gli attuatori, i muscoli dei robot pt.4

I robot si muovono e per farlo usano muscoli tecnologici, ovvero gli attuatori, tipicamente rappresentati dai motori elettrici. In questa puntata impareremo che anche questi componenti possono essere programmati per essere attivati in funzione della situazione che devono affrontare, esattamente come succede per i muscoli in biologia. Con la programmazione è possibile scegliere anche la velocità e il verso con cui questi muscoli si muovono. Scopriamo come farlo in modo semplice e divertente.

In onda venerdì 1 marzo alle 18.35 su Rai Scuola canale 146 dt.

