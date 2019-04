Toolbox 4 – Le scelte (pt.9)

Iniziamo l'avventura nel mondo della rappresentazioni digitali indovinando in quale mano sia nascosto un gessetto. Scopriremo che per esprimere la scelta ci basterà un "bit" e che di fronte a scelte ben più complesse ci basterà usare più bit in sequenza.

Tags

Condividi questo articolo