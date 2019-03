Toolbox 4 – Se/allora, il motore della robotica: pt.5

Come gli esseri viventi, anche i robot leggono i dati ambientali attraverso i sensi (sensori) e poi tramite gli attuatori agiscono sull'ambiente esterno in funzione dei dati raccolti. La logica che scopriremo oggi si chiama "Se/Allora" e governa sia il mondo biologico che quello tecnologico. Ad esempio: SE noi sentiamo freddo alle mani ALLORA mettiamo in moto i muscoli per sfregarle tra di loro. I robot sono in grado di fare lo stesso attraverso la programmazione dei sensori e degli attuatori utilizzando la logica Se/Allora. In questa puntata ci divertiremo a costruire semplici situazioni robotiche basate su tale logica.

In onda venerdì 7 marzo alle ore 18.35 su Rai Scuola canale 146 dt.

